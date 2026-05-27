Cos' è successo a Belen prima l' esclusione di Mediaset dall' Isola dei Famosi poi l' incidente d' auto e le urla

Belen Rodriguez è stata ricoverata in ospedale a causa di un fragile stato psicofisico. Prima era stata esclusa da Mediaset dall'Isola dei Famosi, poi è stato riferito di un incidente d'auto con urla. Non sono stati forniti dettagli sulla natura delle ferite o sulle cause dell’incidente. La showgirl non ha commentato pubblicamente la situazione. La sua condizione è stata confermata da fonti vicine, senza ulteriori precisazioni.

Non è un periodo facile per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, che da tempo soffre di ansia e depressione, ha visto peggiorare la propria salute psicofisica a seguito di stravolgimenti alla propria vita privata e cocenti delusioni sul piano lavorativo. La situazione è degenerata al punto da rendere necessario un ricovero in ospedale. Belen Rodriguez in ospedale Nei mesi scorsi, Belen Rodriguez aveva confessato sui social di “aver sofferto di attacchi di panico” e di aver vissuto una profonda “depressione”. Le sue condizioni di salute sembrerebbero peggiorate negli ultimi tempi, al punto che, nella giornata di lunedì 25 maggio, si è ricorso al ricovero in ospedale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Belen Rodriguez Coinvolta NellIncidente: Denuncia Dopo La Fuga

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Belén Rodriguez esclusa dall’Isola: l’incidente, le urla in casa e il ricovero. Cos’è successo in 48 oreIn un periodo di 48 ore, l’attrice e conduttrice è stata esclusa dal reality, ha avuto un incidente in casa, ha urlato e si è recata in ospedale.

Salta Belen per l’Isola dei Famosi, poi l’incidente e il nome inatteso per la conduzione del realityBelen Rodriguez ha rinunciato a partecipare all’Isola dei Famosi, sostituita da un altro nome ancora sconosciuto.

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