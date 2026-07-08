Chi è Mario Adinolfi arrestato oggi a Roma | giornalista politico e giocatore di poker professionista

Un uomo è stato arrestato oggi a Roma. Si tratta di un noto giornalista, politico e giocatore di poker professionista. L’arresto è avvenuto in seguito a un provvedimento di custodia cautelare. L’indagato aveva una carriera nel giornalismo e aveva partecipato attivamente alla scena politica. Prima dell’arresto, viveva tra attività pubbliche e vita privata. La notizia si riferisce a un provvedimento eseguito in mattinata, senza ulteriori dettagli sui motivi.

Mario Adinolfi, la vita prima degli arresti domiciliari: dalla professione di giornalista e di giocatore di poker alla politica, fino alla vita privata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Arresti domiciliari per Mario #Adinolfi. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia è accusato di #truffa ed evasione fiscale con il sistema della scommessa collettiva. Per il giudice avrebbe avuto un atteggiamento intimidatorio verso chi lo contrastava. #Tg x.com

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