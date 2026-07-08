Cinque donne hanno presentato denunce contro il cardinale Cristobal López Romero, arcivescovo di Rabat, accusandolo di comportamenti ritenuti inappropriati. Romero era tra i candidati papabili per il 2025. Le denunce sono state rese note recentemente, ma non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici delle accuse. La Chiesa ha avviato verifiche interne, mentre il cardinale non ha ancora commentato pubblicamente.

Sarebbero cinque le donne che avrebbero segnalato comportamenti ritenuti inappropriati da parte del cardinale Cristobal Lopez Romero, arcivescovo di Rabat in Marocco. In attesa di chiarimenti sulla vicenda, uno dei papabili nel conclave del 2025 ha annunciato con un comunicato di sospendere temporaneamente la partecipazione ad alcune attività pubbliche. L'inchiesta Il comunicato del cardinale López Romero Chi è Cristobal López Romero Perché era considerato tra i papabili nel 2025 L’inchiesta La vicenda sarebbe emersa da un’inchiesta dell’Afp. L’agenzia avrebbe raccolto la testimonianza di una donna ed esaminato una dichiarazione scritta presentata da un’altra donna alla Nunziatura Apostolica, la rappresentanza diplomatica del Vaticano nella capitale marocchina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è il cardinale Cristobal López Romero denunciato di abusi da cinque donne, era tra i papabili nel 2025

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