Il cardinale Cristóbal López Romero, arcivescovo di Rabat e considerato tra i papabili al prossimo Conclave, ha annunciato un ritiro temporaneo dall’attività pastorale. La decisione arriva dopo che cinque donne lo hanno accusato di comportamenti inappropriati. Romero era anche noto come un rappresentante della linea di Papa Francesco sui migranti. La Chiesa ha avviato indagini sulle accuse, che non sono state ancora ufficialmente confermate.

Il cardinale Cristóbal López Romero, arcivescovo di Rabat e tra i nomi indicati come possibili successori di Papa Francesco durante il Conclave del 2025, ha annunciato il ritiro temporaneo dall’attività pastorale dopo essere stato accusato di comportamenti inappropriati nei confronti di donne adulte. La Chiesa cattolica ha nel frattempo avviato un’indagine preliminare per fare luce sulla vicenda. È stato lo stesso 74enne porporato spagnolo a comunicare la decisione attraverso una nota diffusa dall’arcidiocesi di Rabat e rilanciata da Vatican News. «Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di donne adulte», scrive López Romero, spiegando che collaborerà pienamente con l’inchiesta e che, fino alla conclusione degli accertamenti, non presiederà celebrazioni pubbliche né parteciperà ad attività pastorali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Chi è il cardinale Cristóbal López Romero, accusato da 5 donne: era tra i papabili al Conclave e il volto della linea di Bergoglio sui migranti

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