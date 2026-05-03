Gigio Donnarumma si è sposato le nozze a sorpresa con Alessia Elefante | Ho un contratto a tempo indeterminato

Gigio Donnarumma si è sposato con Alessia Elefante in una cerimonia a sorpresa. Il portiere, attualmente in forza al Manchester City e membro della nazionale, ha pubblicato sui social le prime foto del matrimonio. La proposta di matrimonio è avvenuta nel 2024, e Donnarumma ha commentato scherzosamente di avere un contratto a tempo indeterminato. La coppia ha scelto di mantenere riservati i dettagli dell’evento.

Gigio Donnarumma ha sposato Alessia Elefante. Il portiere della Nazionale e del Manchester City ha condiviso sui social i primi scatti da marito e moglie, dopo la proposta di matrimonio nel 2024. "Contratto a tempo indeterminato", ha scritto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Leggo. . Nello stile più in voga del momento, anche Gigio Donnarumma e Alessia Elefante hanno detto sì in gran segreto. Il portiere della Nazionale aveva fatto la proposta alla compagna e mamma del piccolo Leo a Parigi a ottobre 2024, ma nessun dettaglio - facebook.com facebook

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sono convolati a nozze. La notizia è arrivata inaspettata, annunciata direttamente dai due con un post condiviso su Instagram. Il portiere della Nazionale e del Manchester City e la sua compagna stanno insieme da ci x.com