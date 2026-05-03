Dopo oltre dieci anni insieme, il portiere della nazionale e la sua compagna hanno deciso di sposarsi in modo inaspettato. La coppia si è unita in matrimonio, con il portiere che ha dichiarato di aver firmato con la sua compagna un contratto a tempo indeterminato. La loro relazione, iniziata quando erano ancora giovani, si è consolidata nel tempo fino a portare a questo passo importante.

I due, che sono genitori del piccolo Leo, due anni, parlavano di matrimonio già nel 2024, quando Donnarumma, a Parigi, ha chiesto la mano della compagna in una sala piena di rose, palloncini e candele e lei gli aveva risposto, commossa, «sì». Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono conosciuti quando erano ragazzini e vivevano entrambi a Castellammare di Stabia, e fanno coppia dal 2016. Lui all'epoca giocava nel Milan e lei, che fa la interior designer, lo aveva raggiunto per la convivenza seguendolo poi, nel 2021, a Parigi quando Donnarumma è stato reclutato nel Paris Saint-Germain. La coppia nel 2023 ha affrontato anche un...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sposi a sorpresa dopo 10 anni: «Ho firmato con lei un contratto a tempo indeterminato»

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