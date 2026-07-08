Charlize Theron a 51 anni la più bella alle premiere di Odissey

Da dilei.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ci sono attrici che non sono umane, talmente belle e affascinanti da assumere quasi un aura divina e celestiale, come conviene alle star nell’accezione più letterale del termine. È il caso di Charlize Theron, tanto bella quanto brava che anche nei film in cui compare più sfatta e affaticata (come nel recente thriller Apex, se qualcuno non lo avesse visto, rimedi) resta comunque meravigliosa. Charlize è di un altro pianeta, e a 51 anni, è de 1975, non sembra avvertire minimamente il passare del tempo. Calipso nell’ultimo attesissimo kolossal di Nolan Odissey, la Theron sta girando il mondo per presentare il film insieme al resto del cast, che vanta star come Matt Damon Tom Holland, la mum-to be Anne Hathaway e la star del momento, Zendaya. 🔗 Leggi su Dilei.it

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