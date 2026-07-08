Cerveteri inaugurata Liberamente | la spiaggia comunale gratuita e accessibile a Campo di Mare

A Cerveteri, il 8 luglio 2026, è stata inaugurata la spiaggia comunale di Campo di Mare chiamata “Liberamente”. La spiaggia è gratuita, pubblica e accessibile a tutte le persone, comprese quelle con disabilità fisiche e motorie. Per l’estate 2026, questa struttura viene confermata come luogo aperto a tutti, con attrezzature specifiche per garantire l’accessibilità. La spiaggia rimane aperta durante la stagione estiva.

Cerveteri, 8 luglio 2026 – Anche per l’estate 2026 torna a Campo di Mare “Liberamente”, la spiaggia comunale, pubblica, gratuita e accessibile del Comune di Cerveteri, attrezzata per accogliere persone con disabilità fisiche e motorie. Il servizio, giunto alla sesta estate consecutiva, è nato nel 2021 e negli anni è diventato un punto di riferimento non solo per i cittadini di Cerveteri, ma anche per villeggianti e persone provenienti dal resto del litorale. Una spiaggia accessibile per tutta l’estate. La spiaggia era già operativa dalla scorsa settimana ed è stata inaugurata ufficialmente con un momento conviviale insieme al personale della Cooperativa Solidarietà, che gestirà il servizio, e ai soci di Unicoop, che hanno offerto un brindisi benaugurale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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