Cerveteri torna Spiaggia LiberaMente | litorale accessibile e gratuito a Campo di Mare

Il 6 luglio 2026 è stato riaperto il progetto Spiaggia LiberaMente a Campo di Mare, nel Comune di Cerveteri. Si tratta di una spiaggia pubblica, gratuita e accessibile, dotata di servizi organizzati per favorire l’accesso a persone con diverse necessità. La struttura è stata messa a disposizione della comunità per garantire a tutti la possibilità di vivere il mare senza barriere architettoniche o ostacoli. La riapertura riguarda un’area del litorale pubblico.

Cerveteri, 6 luglio 2026 – Una spiaggia pubblica, gratuita, accessibile e organizzata, pensata per permettere a tutti di vivere il mare senza barriere. Torna a Campo di Mare il progetto “Spiaggia LiberaMente”, che sarà inaugurato martedì 7 luglio alle ore 19 sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, lato sinistro di Ocean Surf. L’iniziativa, promossa nel territorio di Cerveteri, nasce con un obiettivo preciso: rendere il litorale fruibile anche alle persone con disabilità motorie, ai loro accompagnatori e, più in generale, a chi ha bisogno di servizi adeguati per raggiungere e vivere la spiaggia in sicurezza. Spiaggia LiberaMente, l’inaugurazione a Campo di Mare. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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