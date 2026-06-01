A Marina di Pisa è stata inaugurata una spiaggia accessibile gratuita, pensata per permettere alle persone con disabilità di vivere il mare in autonomia e sicurezza. Lo spazio è stato realizzato per offrire un'area dedicata, senza barriere architettoniche, con attrezzature specifiche. La struttura è aperta a tutti e gratuita, con l’obiettivo di favorire l’accesso alla spiaggia per chi ha esigenze particolari. L’inaugurazione si è svolta nelle ultime ore.

MARINA DI PISA(PI) – Marina di Pisa inaugura la nuova spiaggia accessibile gratuita, uno spazio pensato per garantire a tutte le persone con disabilità la possibilità di vivere il mare in autonomia e sicurezza. La struttura, denominata Wonderland Stella Maris Beach, è stata aperta oggi grazie alla collaborazione tra l’associazione Wonderland e il presidio riabilitativo di Marina di Pisa della Fondazione Stella Maris. La nuova area balneare è stata progettata per eliminare le principali barriere architettoniche che spesso limitano l’accesso alla spiaggia e al mare. L’intero percorso è infatti reso fruibile attraverso una pedana accessibile, mentre sono disponibili speciali sedie job, studiate per muoversi sulla sabbia e facilitare l’ingresso in acqua. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Marina di Pisa, inaugurata la spiaggia accessibile gratuita per persone con disabilità

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