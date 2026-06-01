Un centro per tutte le generazioni | nuova vita all' immobile di via Rimembranze

Notizia in breve

L’immobile di via Rimembranze 61 a Rimini, fino a poco tempo fa utilizzato come centro socio-ricreativo, cambierà destinazione. La giunta comunale ha approvato una delibera per trasformarlo in un nuovo punto di aggregazione per tutte le generazioni. L’obiettivo è creare uno spazio di incontro e socializzazione per cittadini di ogni età, senza specificare ulteriori dettagli sui lavori o sui tempi di realizzazione.