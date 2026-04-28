Completato recupero di Palazzo Leuzzi | l’immobile storico tornerà ad essere fruibile

È stato completato il recupero di un palazzo storico nel territorio, che ora è di nuovo accessibile al pubblico. L’intervento fa parte di un progetto finanziato dal Gal Terra d’Arneo, inserito nel programma Pal-Parco della qualità rurale Terra d’Arneo. La struttura, che aveva subito lavori di ristrutturazione, torna a essere un elemento presente nel patrimonio locale. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio architettonico della zona.