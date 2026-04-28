Completato recupero di Palazzo Leuzzi | l’immobile storico tornerà ad essere fruibile
È stato completato il recupero di un palazzo storico nel territorio, che ora è di nuovo accessibile al pubblico. L’intervento fa parte di un progetto finanziato dal Gal Terra d’Arneo, inserito nel programma Pal-Parco della qualità rurale Terra d’Arneo. La struttura, che aveva subito lavori di ristrutturazione, torna a essere un elemento presente nel patrimonio locale. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio architettonico della zona.
GALATONE - Un nuovo tassello importante si aggiunge alla rete degli interventi finanziati dal Gal Terra d’Arneo nell’ambito del Pal-Parco della qualità rurale Terra d’Arneo. E’ stato infatti inaugurato nel pomeriggio di lunedì l’immobile storico di via Leuzzi a Galatone, oggetto di attenzione e.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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