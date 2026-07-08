C’è la svolta per l’Hotel Subasio Il futuro sarà griffato La Rosetta

La società La Rosetta S.r.l ha vinto l’asta pubblica per il diritto di superficie dell’Hotel Subasio, di proprietà di una Casa di Riposo. Il contratto avrà una durata di settant’anni. La decisione è stata ufficializzata con l’aggiudicazione dell’immobile, segnando un passaggio importante nella gestione futura della struttura. La proprietà dell’hotel passerà quindi a La Rosetta S.r.l, che avrà il diritto di sfruttare l’immobile per il lungo termine.

Svolta sulla vicenda dell’hotel Subasio di proprietà della Casa di Riposo Andrea Rossi: la società La Rosetta S.r.l si è aggiudicata l’asta pubblica per la costituzione del diritto di superficie della durata di anni 70 sull’immobile. Ieri il risultato dell’asta pubblica è stata pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Assisi. L’atto "La Rosetta S.r.l – si legge nell’atto -, con sede legale in Assisi, ha offerto il prezzo finale di acquisto di 4.001.000 euro e gestisce, fra le altre strutture, l’omonimo hotel del capoluogo umbro e, nell’assisano, l’Hotel Cristallo, a Santa Maria degli Angeli. L’hotel Subasio, chiuso da molti, troppi anni, fa parte della storia della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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