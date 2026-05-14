Sunday at the cloud | nuovo appuntamento con il gusto al Rosetta Hotel Perugia

Domenica 17 maggio alle 12, presso The Cloud Bar dell’hotel cinque stelle in centro storico, si terrà il terzo appuntamento della serie ‘Sunday bloom brunch’, un evento dedicato al gusto chiamato ‘Sunday at the cloud’. L’iniziativa fa parte di una programmazione che accompagna la stagione primavera-estate dell’hotel, offrendo un momento di convivialità e relax a chi desidera trascorrere la giornata in un’atmosfera informale e curata. La proposta si inserisce in un calendario di eventi settimanali dedicati agli ospiti e ai visitatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui