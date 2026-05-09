Subasio Crossing | 600 atleti sfidano i sentieri del Monte Subasio

Oltre 600 atleti si sono sfidati sui sentieri del Monte Subasio durante l’evento Subasio Crossing. Sono stati disputati percorsi di 12 e 30 chilometri, con differenze evidenti nelle caratteristiche tecniche e nelle difficoltà affrontate. L’evento ha attirato partecipanti e visitatori, portando un afflusso di persone nei piccoli borghi montani circostanti. La manifestazione ha coinvolto sportivi di diverse provenienze e ha rappresentato un momento di richiamo per il turismo locale.

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? Domande chiave Quali differenze tecniche separano il percorso da 12 e quello da 30 km?. Come influirà l'evento sul turismo dei piccoli borghi montani?. Chi guiderà i giovani atleti durante il camp formativo per ragazzi?. Cosa aspettano gli sportivi dalle soste enogastonomiche tra gli oliveti?.? In Breve Percorsi da 12 km con 550m dislivello e da 30 km con 1.550m dislivello.. Sabato 16 maggio Junior Trail Camp con Lisa Borzani e Paolo Pajaro.. Trekking di 10 km con degustazione olio extravergine presso il circolo di San Giovanni.. Integrazione con Bettona Crossing e Perugia Jazz Half Marathon nel progetto Umbria Crossing.. Oltre 600 atleti si preparano a sfidare i sentieri del Monte Subasio domenica 17 maggio per la quinta edizione del Subasio Crossing, un evento che quest’anno celebra lo spirito di San Francesco d’Assisi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Subasio Crossing: 600 atleti sfidano i sentieri del Monte Subasio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Radio Subasio, mezzo secolo di musica. Programmazione speciale Sanremo Urban Trail: 400 atleti sfidano il Monte BignoneLa città di Sanremo si prepara ad accogliere oltre quattrocento partecipanti per l’ottava edizione della Sanremo Urban Trail, appuntamento sportivo... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Il 17 maggio torna Subasio Crossing; Subasio Crossing domina i sentieri umbri della corsa montana. Subasio Crossing torna per la quinta edizione: attesi oltre 600 atletiSubasio Crossing torna il 17 maggio con trail running, trekking, gravel e attività per famiglie: sport, natura e valorizzazione del territorio ... umbria24.it