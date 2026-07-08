CdS – Avellino D’Ausilio vola in Grecia da Mazzarri | la nota ufficiale

Il club greco Iraklis ha annunciato ufficialmente il prestito di D’Ausilio dall’Avellino. La comunicazione è arrivata tramite i canali social della squadra, senza ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. D’Ausilio si trasferisce in Grecia dopo aver giocato in Italia. La durata del prestito e altri aspetti contrattuali non sono stati resi noti.

2026-07-08 18:16:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Avellino, D’Ausilio in prestito all’Iraklis: l’annuncio ufficiale. Questo l’annuncio social del club greco: “La S.S.C. Heraklis Fournos Veneti – si legge sui canali dell’Iraklis Salonicco – annuncia l’acquisto del calciatore italiano Michele D’Ausilio dall’Avellino. Nato il 3 settembre 1999 a Milano, D’Ausilio gioca principalmente come trequartista, ma è in grado di ricoprire con la stessa disinvoltura anche i ruoli sulle fasce del centrocampo. Ha iniziato la sua carriera professionistica nelle serie minori italiane, prima di affermarsi in Serie C con le maglie dell’Arconatese, della Giana Erminio e dell’Audace Cerignola, per poi passare all’Avellino, con cui ha festeggiato la promozione in Serie B. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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