Zerbin il futuro è tutto da scrivere | Mazzarri lo vorrebbe in Grecia

Il nome di Alessio Zerbin è tra quelli che stanno attirando l’attenzione nel mercato estivo. Secondo alcune fonti, un allenatore di una squadra greca avrebbe manifestato interesse per il giocatore, che attualmente milita in Italia. La trattativa non è ancora ufficiale, ma l’attenzione si concentra sulla possibilità di un trasferimento in Grecia. Zerbin è stato protagonista di alcune stagioni con il club di appartenenza.

Sul giocatore è forte l’interesse dell’Iraklis Salonicco, club greco che ha recentemente affidato la panchina a Walter Mazzarri. L’allenatore conosce bene Zerbin dai tempi dell’esperienza condivisa in azzurro e avrebbe indicato proprio lui come uno dei rinforzi ideali per la nuova stagione. Per il momento, però, il futuro dell’esterno resta aperto. Dopo una stagione vissuta con continuità in Serie A, Zerbin vuole valutare con attenzione tutte le opportunità che si presenteranno sul mercato. La priorità del calciatore sembra essere quella di trovare un progetto tecnico che gli garantisca spazio e la possibilità di continuare il proprio percorso di crescita. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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