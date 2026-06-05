CdS – Napoli ufficiale il riscatto di Alisson Santos | la nota del club
Il Napoli ha annunciato ufficialmente di aver riscattato il cartellino di Alisson Santos. La società ha comunicato che il giocatore resterà in rosa fino al 2026. La decisione segue le prestazioni mostrate durante la stagione, che hanno portato alla conferma del club. La nota ufficiale è stata diffusa nel pomeriggio di oggi.
2026-06-05 12:24:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Napoli, ufficiale il riscatto di Alisson Santos. In una nota pubblicata sul proprio sito infatti, il Napoli “comunica di aver esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal. Il 10 febbraio il suo esordio in maglia azzurra, in occasione del match di Coppa Italia contro il Como, in cui ha realizzato uno dei calci di rigore. Cinque giorni più tardi è andato a segno nella partita del Maradona al cospetto della Roma, fissando il punteggio sul 2-2. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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