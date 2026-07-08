Oltre 400 studenti dell’ Università Cattolica avevano già diritto alle borse di studio, ma i fondi regionali e ministeriali anche quest’anno non erano sufficienti a coprire tutti e rischiavano di rimanere esclusi, ovvero di finire nell’elenco degli "idonei non beneficiari". Nel 2025-26 sono arrivate 4.194 domande e 3.109 studenti sono risultati idonei (1.782 di loro studiano a Milano): i fondi pubblici stanziati però coprivano il fabbisogno di circa l’86%. Con una manovra extra da due milioni di euro l’ateneo di Largo Gemelli in tandem con l’Istituto Toniolo e Fondazione EDUCatt garantirà il diritto allo studio a tutti. "Il nostro ateneo è per vocazione aperto a tutte e a tutti – sottolinea la rettrice Elena Beccalli –: non un’università d’élite, ma un’università che fa della formazione di eccellenza il suo tratto distintivo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cattolica, manovra da due milioni: "Copriamo tutte le borse di studio"

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Si parla di: Cattolica, manovra da due milioni: Copriamo tutte le borse di studio; Università Cattolica: 2 milioni di euro per il diritto allo studio.

Cattolica, manovra da due milioni: Copriamo tutte le borse di studioOltre 400 studenti che ne hanno diritto rischiavano di restare esclusi: fondi pubblici per l’86% dei 3.109 idonei. La rettrice: Non siamo un ateneo d’élite ma aperto a tutti. Premio nel nome di Anel ... ilgiorno.it