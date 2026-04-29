Lazio | record per le borse di studio 201 milioni per gli studenti

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Lazio ha annunciato un finanziamento di 201 milioni di euro destinato alle borse di studio per l’anno accademico 20252026. La cifra comprende 38.000 borse di studio, con l’obiettivo di sostenere gli studenti durante il percorso universitario. La ripartizione delle risorse si concentra su diverse aree di intervento e garantisce un aiuto concreto a studenti provenienti da varie zone della regione.

? Cosa sapere La Regione Lazio stanzia 201 milioni di euro per le borse di studio 20252026.. L'investimento copre 38.785 studenti garantendo l'accesso ai servizi DiSCo Lazio.. La Regione Lazio ha stanziato oltre 201 milioni di euro per garantire le borse di studio a tutti gli studenti idonei dell’anno accademico 20252026, chiudendo la graduatoria DiSCo Lazio con un investimento senza precedenti. L’annuncio arriva dopo l’ultimo scorrimento della lista degli aventi diritto, una manovra che ha permesso di inserire in graduatoria i restanti 6.415 studenti che attendevano il riconoscimento del beneficio. Con questa mossa, il numero complessivo di borse erogate nella regione raggiunge quota 38.🔗 Leggi su Ameve.eu

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