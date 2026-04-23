Scuole superiori e Formazione professionale coperte tutte le borse di studio

Per l’anno scolastico in corso, circa 23.000 studenti delle scuole superiori e dei percorsi di formazione professionale degli enti regionali riceveranno una borsa di studio. In totale, sono 22.921 le giovani e i giovani che beneficiano di questa misura di sostegno, che copre tutte le borse disponibili per le diverse istituzioni coinvolte nel sistema regionale di istruzione e formazione.

Sono quasi 23mila, esattamente 22.921, le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori e dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) degli enti del sistema regionale che per l’anno scolastico in corso beneficeranno di una borsa di studio. Ancora una volta la Regione Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dalla Regione Borse di studio garantite a tutti gli studenti idonei delle superiori e dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale Borse di studio per le scuole superiori in Veneto, contributo fino a 500 euro: come fare richiestaApriranno da lunedì 16 marzo le domande per accedere alle borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Veneto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dote Scuola 2026; Salone dell'Orientamento; Le scuole professionali che permettono di entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale; Diploma in 4 anni e addio al quinto anno: ecco chi riguarda la novità che rivoluziona la scuola superiore. Convenzione tra Asl di Oristano e Scuola Superiore Sant’Anna: alta formazione e tirocini per i mediciAccesso ai master dell’ateneo pisano e percorsi nelle strutture locali: accordo di quattro anni per rafforzare competenze e servizi sanitari ... linkoristano.it Nasce EFC, rete di 8 Scuole superiori per formazione avanzata studentiIntelligenza artificiale, cambiamento climatico, capacità di argomentare e decidere in contesti complessi: sono alcune sfide su cui si misurano le competenze delle nuove generazioni, temi delle ... ansa.it In occasione della Giornata della Terra, AMIU Genova è tornata nelle scuole con “Yes I Can”, il progetto educational rivolto agli studenti delle scuole superiori, condotto dal giornalista Luca Pagliari e realizzato in collaborazione con il Consorzio RICREA – Rac - facebook.com facebook