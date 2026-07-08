CatenariaLab | la didattica innovativa ispirata ai piloni dello Stretto di Messina

Un progetto formativo unisce ingegneria storica e didattica laboratoriale, offrendo agli studenti un percorso innovativo ispirato ai piloni dello Stretto di Messina. L'iniziativa promuove la sostenibilità ambientale e valorizza il patrimonio tecnologico ed educativo del territorio italiano.

Il progetto formativo CatenariaLab unisce l'ingegneria storica e la didattica laboratoriale per offrire agli studenti un percorso innovativo. Questa iniziativa promuove la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del ricco patrimonio tecnologico ed educativo del territorio italiano.CatenariaLab: i piloni dello Stretto di Messina diventano un laboratorio di innovazione didattica nel progetto WikiSASIl patrimonio industriale italiano si trasforma in uno strumento per la formazione delle nuove generazioni. È questo l'obiettivo di CatenariaLab, il progetto ideato dal prof. Aldo Domenico Ficara e inserito nel manifesto di WikiSAS – Wiki Sicurezza Arredi Scolastici, iniziativa che promuove una scuola più sostenibile, tecnologica e orientata alla didattica laboratoriale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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