Messina Crime il lato oscuro dello Stretto | il collettivo Messina Scrive firma l’antologia noir per Algra Editore

Una nuova antologia noir è stata pubblicata da Algra Editore, curata dal collettivo Messina Scrive. Il volume raccoglie otto racconti ambientati nella città di Messina, ognuno dei quali narra un delitto diverso. La protagonista di tutti i racconti è la stessa città, che fa da sfondo alle vicende di ciascun episodio. La pubblicazione fa parte della collana dedicata ai gialli e ai thriller dell'editore.

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Otto racconti, otto delitti, una sola protagonista: Messina. È il cuore di Messina Crime, la nuova antologia crime noir firmata dal collettivo Messina Scrive e curata da Eliana Camaioni per Algra Editore, nella collana dedicata a gialli e thriller.Il volume, in libreria dal 15 maggio 2026.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Armatori siciliani, verso blocco dello Stretto di Messina il 1 maggiospiega Micalizzi - chiede un intervento immediato del governo per mettere un tetto massimo al prezzo del diesel.