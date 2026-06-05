A settembre, a Pessano con Bornago, la scuola sarà pronta con spazi flessibili e didattica innovativa. La struttura, prevista secondo il piano, sarà operativa all'inizio dell'anno scolastico. I lavori sono stati completati, rispettando le tempistiche stabilite. L’edificio sarà dotato di ambienti adattabili alle diverse esigenze didattiche, con un'attenzione particolare alla sostenibilità. La consegna è prevista prima dell'inizio delle lezioni.

Tutto secondo programma: la scuola dei sogni a Pessano con Bornago sarà pronta per settembre. Famiglie e ragazzi delle medie avranno a disposizione un progetto futuristico, unico nel suo genere, sia nelle strutture in acciaio, cristallo e legno, sia nella didattica, che sarà organizzata a dipartimenti. Ieri, un sopralluogo del Comune, dei tecnici e soprattutto dei docenti ha certificato lo stato dell’arte. Dappertutto ci sono i segni del cantiere, ma il colpo d’occhio è impressionante, sia per gli spazi, sia per la loro concezione. E’ davvero un salto nel futuro. "Siamo perfettamente nei tempi", dice Giuliana Di Rito, vicesindaco con delega all’istruzione commentando l’opera da 7milioni e mezzo: "Un investimento sul benessere dei ragazzi pari al valore dell’intero bilancio del borgo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - A settembre la scuola è un’"Onda". Spazi flessibili e didattica innovativa

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