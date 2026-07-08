Un'operazione nazionale contro lo sfruttamento sessuale dei minori online ha portato all’arresto di sette persone e all’iscrizione nel registro degli indagati di altre ventitré, coinvolgendo complessivamente trenta soggetti. L’indagine ha riguardato casi di pedopornografia diffusa tramite piattaforme digitali e ha coinvolto diverse regioni italiane. Le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni e sequestri di dispositivi elettronici durante le operazioni.

Un'operazione coordinata su scala nazionale contro lo sfruttamento sessuale dei minori in rete ha portato all'arresto di sette persone e all'iscrizione nel registro degli indagati di altre ventitré, per un totale di trenta soggetti coinvolti. A dirigere le indagini è stata la Procura distrettuale di Catania, che ha messo in campo il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della città etnea in collaborazione con il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo), struttura di riferimento a livello nazionale per questo tipo di reati. Gli arrestati devono rispondere di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico in quantità ingente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Catania.

© Iltempo.it - Catania, pedopornografia online. Maxi blitz in tutta Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pedopornografia, perquisizioni in 17 città: 7 arresti e 30 indagati VIDEO

Notizie e thread social correlati

Pedopornografia online, blitz della polizia: arresti, perquisizioni e denunce tra Milano e tutta ItaliaNella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato numerose operazioni tra Milano e altre città italiane, portando all’arresto di diverse...

Pedopornografia online, maxi blitz della polizia: arrestato un 28enne comascoUna vasta operazione della polizia di Stato ha portato all'arresto di un uomo di 28 anni nella provincia di Como, nell’ambito di un’indagine sulla...

Temi più discussi: Maxi operazione contro pedopornografia online: 7 arresti e 30 indagati; Maxi operazione contro la pedopornografia online: 30 indagati e perquisizioni in 17 città, c'è anche Milano; Maxi operazione contro la pedopornografia online: 7 arresti e 30 indagati, perquisizioni anche a Pescara; Pedopornografia online, anche Verona nella maxi operazione nazionale.

Maxi operazione contro pedopornografia online: 7 arresti e 30 indagatiSono 30 le persone indagate nel corso di una maxi operazione contro la pedopornografia online, con perquisizioni a Catania e in altre 16 città italiane. Sette arresti per divulgazione e detenzione di ... msn.com

Blitz anche a PescaraIl capoluogo adriatico tra le 17 città coinvolte nella maxi operazione della Procura di Catania. Sette arresti, trenta indagati ... rainews.it