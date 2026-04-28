Pedopornografia online maxi blitz della polizia | arrestato un 28enne comasco

Una vasta operazione della polizia di Stato ha portato all'arresto di un uomo di 28 anni nella provincia di Como, nell’ambito di un’indagine sulla distribuzione di materiale pedopornografico online. Durante le attività, sono state effettuate perquisizioni in diverse abitazioni e sequestrati computer e dispositivi elettronici utilizzati per la condivisione di contenuti illeciti. La rete smantellata coinvolgeva più soggetti e si estendeva su più piattaforme digitali.

Pedopornografia online: arresti e perquisizioni. La polizia di Stato, come riportato dai colleghi di MilanoToday, ha smantellato un'estesa rete di distribuzione di materiale pedopornografico. L'operazione, coordinata dalla procura della repubblica di Roma, si è conclusa con tre arresti e sei.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Pedopornografia online, blitz della polizia: arresti, perquisizioni e denunce tra Milano e tutta Italia Pedopornografia online, arrestato 41enne nel TarantinoTarantini Time QuotidianoUn uomo di 41 anni, residente in provincia di Taranto, è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché ritenuto presunto... Contenuti di approfondimento Si parla di: Pedopornografia online, la maxi operazione Mad Hatter arriva in Ciociaria: un denunciato nel Frusinate; Blitz a Catania | 50.000€ di multe e arresti tra lavoro nero e igiene.