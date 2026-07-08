Catania, operazione contro pedopornografia

Trenta persone sono indagate e sette sono state arrestate in un'operazione contro la pedopornografia che coinvolge 17 città. L’indagine, partita da Catania, ha portato al sequestro di materiale illegale e all’identificazione di soggetti coinvolti nello sfruttamento sessuale minorile. Le autorità hanno eseguito perquisizioni e intercettazioni in diverse regioni italiane. L’indagine continua per approfondire eventuali collegamenti e responsabilità.

Trenta indagati in 17 città e 7 arresti: parte da Catania una vasta operazione contro la pedopornografia e lo sfruttamento sessuale minorile. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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