Tre persone sono state indagate nell’ambito dell’operazione Luce contro le attività di pedopornografia online. Le indagini hanno portato all’identificazione di altri membri della rete digitale coinvolti nella distribuzione di materiale illecito. Gli investigatori hanno scoperto che alcuni sospettati si nascondevano dietro ruoli sociali rispettati per evitare di essere individuati. Le autorità proseguono con le verifiche per accertare l’estensione dell’organizzazione e il coinvolgimento di ulteriori soggetti.

? Punti chiave Chi sono gli altri membri della rete digitale individuati?. Come facevano a nascondersi dietro ruoli sociali rispettati?. Cosa hanno scoperto gli esperti analizzando i dispositivi sequestrati?. Dove si nascondono i collegamenti con le vittime straniere?.? In Breve Pensionato di 66 anni a Venezia arrestato in flagranza per condivisione file peer-to-peer.. Operaio di 49 anni a Vicenza arrestato con oltre 500 video di minori.. Insegnante di danza di Verona denunciato dopo perquisizione senza rinvenimento materiale illecito.. Analisi forense su dispositivi sequestrati punta a vittime residenti all'estero.. Tre uomini, tra cui un insegnante di danza bresciano residente a Verona, sono finiti sotto la lente della Polizia postale e della Procura di Venezia nell’ambito dell’operazione Luce contro le tenebre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Operazione Luce contro le tenebre: tre indagati per pedopornografia online

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