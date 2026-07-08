La stagione del tennistavolo calabrese si conclude con una cerimonia di premiazione a Castrovillari. La sala consiliare del Comune ospiterà l’evento organizzato dal Comitato regionale Calabria della FITeT, dedicato ad atleti, tecnici e dirigenti che si sono distinti durante l’anno. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e riconoscerà le eccellenze del settore nella regione.

La stagione del tennistavolo calabrese si chiuderà con una giornata dedicata ai suoi protagonisti. La Sala consiliare del Comune di Castrovillari ospiterà infatti la manifestazione "Il Comitato premia le sue Stelle", promossa dal Comitato regionale Calabria della FITeT. L'iniziativa sarà l'occasione per tracciare un bilancio dell'annata sportiva appena conclusa e, soprattutto, per rendere omaggio agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti che si sono distinti per risultati, impegno e contributo alla crescita del movimento pongistico regionale. Una festa per tutto il movimento regionale L'appuntamento rappresenta uno dei... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Castrovillari celebra le eccellenze del tennistavolo calabrese: la Fitet premia atleti, tecnici e dirigenti

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