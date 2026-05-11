Fiumicino celebra la Festa della Mamma e premia le eccellenze del territorio

Il 11 maggio 2026, Piazza dell’Unione Europea a Fiumicino ha ospitato un evento dedicato alla Festa della Mamma, promosso dall’Amministrazione comunale. Durante la giornata, la piazza si è trasformata in un luogo di intrattenimento e di valorizzazione delle realtà e delle eccellenze del territorio locale. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e visitatori, creando un’occasione di incontro e di celebrazione per le famiglie.

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Il pubblico ha potuto assistere all’esibizione dal vivo degli allievi della MTDA di Parco Leonardo dimostrando il loro talento e l’eccellente preparazione. Il Primo Cittadino ha inoltre consegnato pergamene ai diplomati e ai laureati che si sono distinti nel percorso di studi durante l’anno 20252026, come riconoscimento dell’impegno e dei traguardi raggiunti. “Quella di oggi è stata una bellissima giornata dedicata alle mamme, figure fondamentali per la famiglia e per la crescita della nostra comunità – dichiara il sindaco Mario Baccini – ma è stata anche un’importante occasione per valorizzare il ruolo dello sport, della cultura e delle associazioni nel tessuto sociale della nostra città.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiumicino celebra la Festa della Mamma: una giornata tra i fioriFiumicino, 29 aprile 2026 – In occasione della Festa della Mamma, il prossimo 10 maggio, alle 10. Festa della mamma, Meloni celebra le madri: “Amore senza misura”La Festa della mamma diventa per Giorgia Meloni l’occasione per rivolgere un messaggio pubblico a tutte le donne che vivono ogni giorno la maternità... Argomenti più discussi: Fiumicino celebra la Festa della Mamma tra fiori, talento e comunità: piazza dell’Unione Europea si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto; Poste Italiane celebra la Festa della Mamma; Che fare a Roma e Litorale romano nel weekend dall’8 al 10 maggio: dove si entra gratis; Catanzaro | Villa Margherita si veste di fiori per la Festa della Mamma.