Fiumicino celebra la Festa della Mamma e premia le eccellenze del territorio
Il 11 maggio 2026, Piazza dell’Unione Europea a Fiumicino ha ospitato un evento dedicato alla Festa della Mamma, promosso dall’Amministrazione comunale. Durante la giornata, la piazza si è trasformata in un luogo di intrattenimento e di valorizzazione delle realtà e delle eccellenze del territorio locale. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e visitatori, creando un’occasione di incontro e di celebrazione per le famiglie.
Il pubblico ha potuto assistere all’esibizione dal vivo degli allievi della MTDA di Parco Leonardo dimostrando il loro talento e l’eccellente preparazione. Il Primo Cittadino ha inoltre consegnato pergamene ai diplomati e ai laureati che si sono distinti nel percorso di studi durante l’anno 20252026, come riconoscimento dell’impegno e dei traguardi raggiunti. “Quella di oggi è stata una bellissima giornata dedicata alle mamme, figure fondamentali per la famiglia e per la crescita della nostra comunità – dichiara il sindaco Mario Baccini – ma è stata anche un’importante occasione per valorizzare il ruolo dello sport, della cultura e delle associazioni nel tessuto sociale della nostra città.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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FIUMICINO ONLINE - Poste Italiane celebra la Festa della Mamma con una cartolina filatelica, Cara Mamma ti scrivo Qui l’articolo: https://www.fiumicino-online.it/articoli/attualita/poste-italiane-celebra-la-festa-della-mamma facebook