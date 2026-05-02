Domenica si giocherà una partita importante tra San Marco Avenza e Sieve, con la squadra di casa impegnata a mantenere la categoria. La sfida rappresenta un momento cruciale per il team guidato da Bonini, che sconta una stagione difficile. La partita si svolgerà sul campo di San Marco Avenza, dove i giocatori affronteranno un avversario determinato a conquistare i tre punti.

? Cosa scoprirai Come potrà la San Marco Avenza evitare la retrocessione domenica?. Quale ruolo giocherà il centenario nel morale del gruppo di Bonini?. Chi deciderà la sfida tra Pietrasanta e Ponte Buggianese allo stadio?. Perché il vantaggio del San Piero a Sieve è così decisivo?.? In Breve San Piero a Sieve vanta due punti di vantaggio in classifica sul club pistoiese.. Arbitro Niccolò Rinaldi di Empoli dirigerà lo scontro decisivo domenica 3 maggio.. Lampo Meridien vince il Girone A e ottiene l'ascesa diretta in Eccellenza.. Pietrasanta e Ponte Buggianese si sfidano in semifinale nello stadio XIX Settembre.. La San Marco Avenza affronta la sfida decisiva per la permanenza in categoria domenica 3 maggio alle ore 16.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Marco Avenza, sfida decisiva a Sieve per restare in categoria

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