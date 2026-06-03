Il Partito Democratico ha annunciato un impegno per garantire il diritto a restare nel paese e rendere l’Italia più attrattiva per i giovani. Tra le misure previste ci sono interventi su abitazioni, trasporti, studio e stipendi. L’obiettivo è invertire la crisi di emigrazione giovanile, offrendo maggiori opportunità e miglioramenti concreti nelle condizioni di vita e di lavoro.

Sostegno ai giovani sui fronti della casa, dei trasporti, dello studio e dello stipendio per invertire la tendenza della fuga dei giovani dall’Italia. Con questo obiettivo il Partito Democratico presenta nella sede del Nazareno la proposta di legge sul “ diritto a restare “. Accanto alla rappresentante dei giovani PD Virginia Libero c’è la segretaria Elly Schlein: “Per anni ci hanno detto che il problema era l’immigrazione e non hanno visto l’emigrazione di migliaia di giovani in gamba che si vedono offrire in Italia contratti precari e salari da fame. Partire deve essere una scelta libera e non una decisione obbligata per mancanza di alternative”, ha dichiarato a margine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Pd, Schlein: "Sancire il diritto a restare e rendere Italia un Paese per giovani"

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