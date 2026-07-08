Nella vicenda dell’attentato a Sigfrido Ranucci, si continua a indagare sul coinvolgimento di Walter Lavitola. Le accuse rivolte alla politica di sinistra, che aveva dipinto l’Italia come una dittatura, sono state messe in discussione dai nuovi sviluppi. La presunzione di innocenza resta, ma le prove finora raccolte non confermano le accuse e contraddicono le affermazioni di chi aveva dipinto un’immagine negativa del Paese.

Fermo restando che vale sempre la presunzione di innocenza, gli sviluppi sulla vicenda dell’attentato a Sigfrido Ranucci, con il presunto coinvolgimento di Walter Lavitola, smentiscono una volta per tutte l’immagine di un’Italia simile ai Paesi dittatoriali che la sinistra dipinse, addirittura in sede europea. Ledendo il nostro prestigio internazionale, che non è patrimonio di una parte politica. Chiamando in causa addirittura il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari. Ipotizzando mandanti governativi. Un pò come fossimo stati la Russia o la Corea del Nord. Un insieme di responsabilità rispetto alle quali ancora non sono arrivate le scuse. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Caso Ranucci, si attendono ancora le scuse della sinistra: le accuse folli sull’Italia come dittatura, da Scarpinato a Schlein

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