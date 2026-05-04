I magistrati milanesi attendono di ricevere dall’Interpol i documenti relativi all’adozione dall’Uruguay nel caso Minetti-Cipriani. I risultati delle verifiche sono attesi in tempi brevi e potrebbero portare a un’evoluzione dell’indagine. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attende di chiarire i dettagli relativi all’adozione straniera.

Milano, 4 maggio 2026 – I primi risultati del lavoro dell’Interpol sul caso Minetti potrebbero arrivare a stretto giro sul tavolo dei magistrati. Sono attesi a breve, infatti, gli esiti parziali degli accertamenti esteri, in Spagna e in Uruguay, chiesti dalla Procura Generale di Milano nel supplemento di indagine sul caso della grazia chiesta e ottenuta da Nicole Minetti dopo che si sono addensati dubbi sulla veridicità degli atti corredati all’istanza. Già oggi, sul versante milanese, la procuratrice Generale Francesca Nanni e il sostituto pg, Gaetano Brusa, faranno il punto della situazione. Intanto il pm uruguaiano che sta indagando sulla...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso Minetti-Cipriani: i pm attendono le carte sull’adozione dall’Uruguay, poi la possibile svolta

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REPORT SUL CASO MINETTI: IL CERCHIO SI STRINGE MA NON SI CHIUDE. QUATTRO BINARI APERTI E UNA STORIA CHE DECIDERÀ IL TRIBUNALE La puntata documenta la rete Epstein-Zampolli-Cipriani con testimonianze e audio inediti. Weinstein u - facebook.com facebook

Meloni acorralada por el caso Minetti-Cipriani, que se gestó en Uruguay. Un desastre para su gobierno, que se basó en documentación con falsedades surgida en Uruguay. x.com