Un dirigente della Rai ha smentito di aver rilasciato un’intervista in cui si attribuiva a lui un giudizio su un giornalista. La smentita è arrivata tramite un comunicato ufficiale, nel quale si afferma che il dirigente considera il collega una risorsa per l’azienda. La vicenda riguarda i vertici della televisione pubblica e un giornalista di punta, con un focus sulla volontà di chiarire la posizione ufficiale e rispettare la trasparenza.

Il caso mediatico che vede coinvolti i vertici della televisione pubblica italiana e una delle sue figure giornalistiche di punta si arricchisce di un capitolo fondamentale, caratterizzato da smentite ufficiali e dalla netta volontà di ristabilire la trasparenza istituzionale. Paolo Corsini, attuale direttore degli Approfondimenti Rai, è intervenuto in modo perentorio per smentire categoricamente i contenuti di un’asserita intervista pubblicata sul Corriere della Sera. Le dichiarazioni precedentemente attribuitegli avevano sollevato un polverone politico e mediatico, poiché entravano nel merito della delicata vicenda giudiziaria che coinvolge l’imprenditore e faccendiere Valter Lavitola, accusato di aver pianificato un attentato nel 2025 ai danni del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Ranucci, Corsini smentisce intervista: “Sigfrido è risorsa Rai”

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