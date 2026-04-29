Sigfrido Ranucci | Nordio in Uruguay nel ranch di Cipriani e Minetti Il ministro della Giustizia smentisce | VIDEO

Il giornalista Sigfrido Ranucci ha affermato che il ministro della Giustizia avrebbe visitato un ranch in Uruguay appartenente a Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti. La notizia ha suscitato attenzione, ma il ministro ha prontamente smentito questa versione, precisando di non essere mai stato in Uruguay in quella località. La vicenda riguarda anche la concessione di una grazia a Nicole Minetti, un aspetto che ha alimentato ulteriori discussioni.

Nel caso della grazia concessa a Nicole Minetti spunta la rivelazione di Sigfrido Ranucci, prontamente smentita dal ministro della Giustizia, secondo la quale Carlo Nordio sarebbe stato in Uruguay nel ranch di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti. Ospite di È sempre Cartabianca, il programma d’approfondimento di Bianca Berlinguer in onda su Rete 4 nella prima serata di martedì 28 aprile, il giornalista ha dichiarato: “Una fonte ci avrebbe detto di aver visto Nordio nel ranch di Cipriani. Sarebbe andato in quel ranch dove Minetti viveva con Giuseppe Cipriani, collegato anche lui a Epstein, dovrebbe avrebbe incontrato queste persone che poi hanno adottato il bambino”.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Sigfrido Ranucci: “Nordio in Uruguay nel ranch di Cipriani e Minetti”. Il ministro della Giustizia smentisce | VIDEO Notizie correlate Leggi anche: «Nordio in Uruguay nel ranch di Cipriani e Minetti». Ma il ministro smentisce – I video Grazia a Nicole Minetti, rivelazione di Sigfrido Ranucci su Nordio "al ranch di Cipriani" in Uruguay a marzoSigfrido Ranucci ha rivelato che una fonte avrebbe visto il ministro Carlo Nordio nel ranch uruguaiano di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, scontro tra Sigfrido Ranucci e Nordio sul ranch di Cipriani in Uruguay: Mai stato; Caso Minetti, Ranucci a Carta bianca: Nordio in Uruguay. Il ministro chiama: Notizia falsa; Minetti, si muove l’Interpol. La Procura: fatti gravissimi. Scontro Nordio-Ranucci; Caso Minetti, Ranucci a Cartabianca: Nordio nel ranch del compagno. Il ministro smentisce in diretta. Caso Minetti, Ranucci a Cartabianca: Nordio nel ranch del compagno. Il ministro smentisce in direttaA Cartabianca, Sigfrido Ranucci racconta l’indiscrezione testimoniata da una fonte che collocherebbe il ministro Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani ... fanpage.it Ranucci e Nordio, scintille in tv: Il ministro in Uruguay nel ranch di Cipriani e Minetti. Lui telefona in diretta: Follie inventateLe parole del conduttore di Report a È sempre Cartabianca, su Rete4. Il Guardasigilli chiama durante la trasmissione per smentire tutto: Penso anche alle vie legali perché c'è un limite a tutto, an ... today.it Caso Minetti a Cartabianca Sigfrido Ranucci racconta l’indiscrezione che colloca il ministro Nordio nel ranch del compagno di Nicole Minetti in Uruguay. Il ministro smentisce in diretta https://fanpa.ge/2TID5 - facebook.com facebook