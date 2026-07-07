Ranucci ha commentato il caso Lavitola, affermando di sospettare un gesto trasversale. Ha inoltre dichiarato che Valter è un amico sincero e che tra loro c’è un forte legame. Dopo aver appreso del presunto coinvolgimento di Lavitola in un attentato che avrebbe coinvolto lui e la sua famiglia, Ranucci ha descritto i giorni successivi come molto difficili. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli del caso o sulle accuse.

"Valter è un amico vero, fra di noi c'è un grande affetto. Da quando ho saputo del suo coinvolgimento presunto nell'attentato nei confronti miei e della mia famiglia sono stati giorni pesantissimi". Lo dice Sigfrido Ranucci al Corriere della Sera, commentando la notizia che Valter Lavitola, giornalista e imprenditore, è indagato per la bomba fatta esplodere il 16 ottobre dello scorso anno davanti alla sua villetta a Campo Ascolano, vicino Roma. "Sono rimasto molto sorpreso da questo sviluppo delle indagini. Io sono amico di Valter", aggiunge Ranucci che poi aggiunge: "Io posso solo pensare che lui non avrebbe mai voluto fare del male a me e alla mia famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ranucci sul caso Lavitola: "Ho il sospetto di un gesto trasversale"

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