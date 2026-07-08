L’inchiesta su arbitri e designazioni si è ampliata, coinvolgendo anche la partita tra Torino e Inter del 26 aprile 2026. I pubblici ministeri stanno analizzando questa gara come parte delle indagini in corso. Al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sui possibili risvolti legali o sulle prove raccolte. La verifica riguarda le decisioni prese durante la partita e eventuali anomalie nella gestione arbitrale.

di Francesco Aliperta Nuovi sviluppi nell’indagine su Rocchi e gli arbitri di Serie A: spunta la gara del 26 aprile tra Torino e Inter. Tutti i dettagli. L’inchiesta della Procura di Milano sulle presunte interferenze dell’Inter nei confronti del designatore arbitrale Gianluca Rocchi segna una svolta significativa. L’indagine, che inizialmente si concentrava su tre gare della stagione 20242025, si è estesa fino a includere una partita del campionato in corso, disputatasi appena due mesi e mezzo fa: Torino-Inter del 26 aprile 2026. Secondo l’ipotesi accusatoria, Rocchi avrebbe designato l’arbitro Maurizio Mariani solo dopo aver ottenuto il “previo consenso” della società nerazzurra, nonostante il direttore di gara non fosse inizialmente gradito al club. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Caso arbitri, l’inchiesta si allarga: sotto la lente dei PM anche Torino Inter del 2026

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Inchiesta sugli arbitri si allarga: LInter estranea alle accuse

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Temi più discussi: Caso arbitri, il designatore Rocchi intercettato su Torino-Inter del 26 aprile 2026. I pm: C'era un accordo con esponenti nerazzurri in rapporti con Gravina; Nuove accuse per Rocchi: spunta l'ipotesi di frode sportiva in concorso con l'Inter; Inchiesta arbitri, Rocchi si presenta in tribunale e si difende dalle accuse; Caos arbitri, Rocchi intercettato: nel mirino una partita di aprile. Accordo con l'Inter per la designazione di Mariani.

Corriere della sera: C'era un accordo con esponenti nerazzurri in rapporti con Gravina. Arbitri concordati con esponenti dell'inter. Ve lo abbiamo detto dall'inizio. Nuovo invito a comparire per Rocchi. E stavolta negli atti spunta Torino–Inter del x.com

L’ex designatore Rocchi intercettato su Torino-Inter 2026: Concertava gli arbitri con i dirigentiTorino-Inter del 26 aprile 2026 è la partita che la Procura di Milano ha inserito nell'inchiesta sul sistema delle designazioni arbitrali sospette. E con questa sono quattro le gare finite sotto la le ... fanpage.it

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