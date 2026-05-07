La Procura di Milano sta indagando su un possibile incontro tra due figure del settore arbitrale, mentre si approfondiscono anche le richieste avanzate da alcuni club. L’inchiesta riguarda un presunto sistema che coinvolge decisioni e rapporti tra gli attori del calcio, con attenzione particolare alle comunicazioni e agli incontri avvenuti negli ultimi mesi. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sui soggetti coinvolti o sulle prove raccolte.

L’ipotesi su cui sta lavorando la Procura di Milano, nell’inchiesta sul sistema arbitrale, è che all’ormai noto incontro “presso lo stadio San Siro” del 2 aprile 2025 per una presunta “combine” su due designazioni arbitrali, contestate all’ormai ex designatore Gianluca Rocchi indagato e autosospeso, avrebbe preso parte anche Giorgio Schenone, club referee manager dell’Inter, il quale non risulta indagato e dovrebbe essere ascoltato domani dai magistrati e dalla Gdf. È l’ultima novità che riguarda l’inchiesta che ha scosso il mondo arbitrale. A Rocchi, in particolare, nel filone sulle designazioni pilotate, viene imputato di avere, “in...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta arbitri, il pm indaga su un presunto incontro Rocchi-Schenone. Sotto la lente anche le “pretese” dei club

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