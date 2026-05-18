Bartolozzi | Sul caso Almasri non ho chiesto io lo scudo Ho solo eseguito gli ordini Nordio era informato di tutto

Il caso Almasri è al centro di un'intervista in cui un ufficiale militare afferma di aver semplicemente eseguito ordini senza chiedere lo scudo, e che all’interno della catena di comando il ministro era già informato di ogni dettaglio. Riguardo alle dichiarazioni sui “plotoni di esecuzione”, l’intervistato sostiene che si tratta di un caso costruito a tavolino e che non vi sono motivi di scuse. La sua posizione è che le decisioni sono state prese dalla catena di comando e non da lui personalmente.

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La frase sui “ plotoni di esecuzione “? “ Nulla di cui scusarmi, un caso costruito a tavolino”. Il caso Almasri? “Ho solo eseguito disposizioni, Nordio era informato di tutto “. Lo “scudo” del Parlamento dall’indagine? “ Non l’ho chiesto né mi giova”. In una lunga intervista al Corriere della sera, Giusi Bartolozzi torna a parlare a quasi due mesi dalle dimissioni – presentate il giorno dopo la sconfitta al referendum – dall’incarico di capo gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un passo indietro imposto dalla premier Giorgia Meloni a causa dell’incredibile uscita di Bartolozzi a un dibattito tv: “Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono plotoni di esecuzione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bartolozzi: “Sul caso Almasri non ho chiesto io lo scudo. Ho solo eseguito gli ordini, Nordio era informato di tutto” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IL GOVERNO MELONI SOSPENDE 32 DEPUTATI DELLOPPOSIZIONE Sullo stesso argomento Caso Almasri, scudo per Bartolozzi: Camera solleva conflitto attribuzione sull’ex capo di gabinetto NordioDopo lo scudo ai ministri e al sottosegretario, arriva anche quello all’ex capo di gabinetto del ministro Nordio. Caso Almasri, ricorso alla Consulta per lo “scudo” a Bartolozzi: via libera della CameraGiusi Bartolozzi di nuovo al centro delle cronache, questa volta per il noto caso Almasri nel quale è indagata con l’accusa di false dichiarazioni ai... Giusi Bartolozzi: Non sono la Zarina. Non ho mentito su Almasri, Nordio sapeva x.com Giusi Bartolozzi: Non sono la Zarina. Non ho mentito su Almasri, Nordio sapevaL'ex capo di gabinetto del ministero della Giustizia parla dei quattro anni indimenticabili al fianco di Carlo Nordio e delle principali polemiche ... huffingtonpost.it Giusi Bartolozzi: Non sono una Zarina. Che errore non chiarire subito quella frase sul plotone. Almasri? Mai mentito ai pmSi è dimessa per le polemiche sull’accusa mossa ai pm: Plotone di esecuzione. Ma la segnalano al ministero. Giusi Bartolozzi un fantasma si aggira per via Arenula o la Zarina è tornata? Non esist ... roma.corriere.it