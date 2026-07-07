La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dalla Camera per tutelare Giusi Bartolozzi, ex dirigente. La decisione riguarda un conflitto di attribuzioni sollevato in suo favore e permette di procedere con l'esame nel merito nei prossimi mesi. La Corte ha quindi valutato che la questione sollevata è ammissibile, aprendo la strada a un'ulteriore decisione sulla controversia. La sentenza riguarda questioni di competenza tra poteri dello Stato.

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera in favore di Giusi Bartolozzi, l’ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio imputata per aver reso false informazioni al Tribunale dei ministri sul caso Almasri, il torturatore libico arrestato in Italia e poi lasciato libero dal governo. Lo scorso aprile l’Aula di Montecitorio ha votato per estendere all’ex “zarina” di via Arenula lo “ scudo ” parlamentare che ha già salvato dal processo Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano: secondo i... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Almasri, la Consulta dichiara ammissibile il ricorso per salvare Bartolozzi: nei prossimi mesi la decisione nel merito

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