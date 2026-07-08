“Senza sicurezza non c’è sviluppo: un territorio fragile, esposto e non governato non può attrarre investimenti, non può garantire continuità alle infrastrutture e alle attività produttive, non può proteggere davvero le comunità”. E’ così che Marco Casini, Segretario generale dell’Aubac, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, presenta i nuovi Pai (Piani di Assetto Idrogeologico) dell’Autorità . L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Casini (Aubac) sul Pai: ‘Non strumento contro lo sviluppo, ma una condizione per più sicurezza, consapevolezza e sostenibilità’

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Sicurezza: Casini (Aubac), 'Nuovi Pai, regole uniformi e più flessibili per sicurezza e sviluppo

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