Acqua Casini Aubac | dopo sei anni di siccità l’Italia centrale torna alla normalità ma non al recupero totale

Dopo sei anni di scarsità d’acqua, le prime fasi del 2026 registrano un miglioramento nelle piogge in alcune zone dell’Italia centrale. I dati empirici indicano che le precipitazioni sono aumentate rispetto agli anni precedenti, portando a un miglioramento della situazione idrica. Tuttavia, le riserve non sono ancora tornate ai livelli predita, e le condizioni di siccità persistono in alcune aree. La questione della gestione delle risorse idriche rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica.

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