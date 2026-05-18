Acqua Casini Aubac | dopo sei anni di siccità l’Italia centrale torna alla normalità ma non al recupero totale
Dopo sei anni di scarsità d’acqua, le prime fasi del 2026 registrano un miglioramento nelle piogge in alcune zone dell’Italia centrale. I dati empirici indicano che le precipitazioni sono aumentate rispetto agli anni precedenti, portando a un miglioramento della situazione idrica. Tuttavia, le riserve non sono ancora tornate ai livelli predita, e le condizioni di siccità persistono in alcune aree. La questione della gestione delle risorse idriche rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica.
(Adnkronos) – Dopo sei anni consecutivi di deficit pluviometrico, i primi mesi del 2026 portano un recupero significativo. Ma l’indice di siccità biennale – segnala l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale (Aubac) – resta negativo e l’estate è alle porte. L’estate scorsa 285 comuni dell’Italia centrale non avevano acqua sufficiente. Succedeva mentre il Paese —. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
AUBAC, il Rapporto dati climatici e risorse idriche 2025
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