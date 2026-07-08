Case popolari in pessime condizioni Tarquinia ottiene 430mila euro per recuperarle

Notizia in breve

Il Comune di Tarquinia riceve 430mila euro dalla Regione Lazio per interventi di recupero delle case popolari. Le risorse saranno utilizzate per riparazioni e manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni precarie. L’obiettivo è migliorare le condizioni delle abitazioni e garantire un miglioramento delle strutture. La somma è destinata a interventi di ripristino e messa in sicurezza degli immobili.