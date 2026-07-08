Case popolari in pessime condizioni Tarquinia ottiene 430mila euro per recuperarle
Il Comune di Tarquinia riceve 430mila euro dalla Regione Lazio per interventi di recupero delle case popolari. Le risorse saranno utilizzate per riparazioni e manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni precarie. L’obiettivo è migliorare le condizioni delle abitazioni e garantire un miglioramento delle strutture. La somma è destinata a interventi di ripristino e messa in sicurezza degli immobili.
Tarquinia, 8 luglio 2026 – Il Comune di Tarquinia ha ottenuto un finanziamento da 430mila euro dalla Regione Lazio per interventi di recupero sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il contributo arriva nell’ambito del bando regionale destinato ai Comuni e alle ATER per la riqualificazione degli immobili che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria. Il finanziamento è stato ufficializzato con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 2 luglio 2026. Le risorse consentiranno di intervenire su abitazioni oggi in pessime condizioni manutentive, con l’obiettivo di renderle nuovamente disponibili alle famiglie aventi diritto. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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