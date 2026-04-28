Cento Barboncini salvati da un allevamento abusivo in pessime condizioni nel pisano | venivano venduti a circa 2mila euro

Da fanpage.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In provincia di Pisa, sono stati sequestrati diversi barboncini provenienti da un allevamento abusivo. La donna coinvolta, con precedenti penali per il medesimo reato, vendeva gli animali a circa duemila euro ciascuno. I cani sono stati trovati in condizioni di cattivo stato di salute e allevati senza le necessarie autorizzazioni. Sono stati recuperati circa cento esemplari, destinati alla vendita illegale.

Una donna con precedenti penali per lo stesso motivo vendeva Barboncini a un pezzo tra i 1800 e i 2800 euro, allevati illegalmente e ritrovati in pessime condizioni in provincia di Pisa. Circa 100 cani erano stipati in spazi inadeguati e pericolosi. La Guardia di Finanza ha sequestrato struttura e animali, ora affidati ad associazioni. La proprietaria è stata denunciata per maltrattamento e abusi edilizi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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