I lavori sono iniziati per trasformare l’ex cinema Italia in otto appartamenti di lusso. La ristrutturazione prevede la suddivisione dello spazio originario, che ospitava un grande schermo, in unità abitative di alta gamma. La modifica ha suscitato reazioni contrarie nel mondo dell’arte, che si oppone alla riconversione del locale. Le attività di cantiere sono in corso, senza ancora una data di completamento.

Lucca, 8 luglio 2026 – Da unico grande schermo, a otto televisori extra lusso. E’ questa la nuova ’programmazione’ dell’ ex cinema Italia, in via Santa Gemma. Chiusa dal 2014 la sala e l’intero immobile da circa 900 metri quadrati sono stati venduti alla Santa Gemma Immobiliare con sede in viale Luporini, che li trasformerà in otto appartamenti moderni e spaziosi con vista privilegiata sui monumenti racchiusi tra le Mura. Così in questi giorni la vecchia insegna ha lasciato spazio al pannello di Ippolito Costruzioni, che ha già iniziato i lavori sul complesso dopo aver recentemente restaurato - e venduto a circa 7,3mila euro al metro quadro - l’ex cartiera Pasquini in via Buiamonti per farne 29 appartamenti lussuosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Case di lusso nell’ex cinema. Partiti i lavori per otto appartamenti. Mondo dell’arte in rivolta

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