Erp il Comune sblocca lo stallo nell' area di Case Finali | nasceranno 19 appartamenti a prezzi di mercato
Il Comune ha deciso di sbloccare lo stallo nell’area di Case Finali, autorizzando la realizzazione di 19 appartamenti a prezzi di mercato. La decisione fa parte delle iniziative dell’amministrazione per affrontare le questioni abitative. L’intervento riguarda un’area precedentemente bloccata, ora destinata alla costruzione di nuove abitazioni. La realizzazione delle unità immobiliari è prevista nel quadro delle politiche locali per aumentare l’offerta abitativa.
Prosegue il programma di azioni dell’amministrazione comunale di Cesena sul fronte delle politiche abitative. Dopo l’approvazione della graduatoria del bando per l’assegnazione in diritto di proprietà di tre lotti comunali situati tra San Mauro e Sant’Egidio, in via Assano, il Comune compie un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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Erp, il Comune sblocca lo stallo: nasceranno 16 appartamenti a prezzi di mercato e tre a canone calmieratoIl Comune ha deciso di sbloccare la situazione legata all’edilizia residenziale pubblica, annunciando la realizzazione di 19 nuovi appartamenti.
L’analisi dei primi tre mesi dell’anno. Stabile il mercato delle case in città . Crescono i prezzi nell’hinterland. Affitti, boom del canone concordatoNel primo trimestre dell’anno, i prezzi delle case in città restano stabili, mentre nell’hinterland aumentano.