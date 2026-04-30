Appartamenti e box di Arte in vendita all' asta | per le case si parte da 28mila euro

Un bando pubblicato prevede l’asta di 17 immobili tra appartamenti, box e un magazzino nei comuni di Genova, Arenzano e Busalla. Le case sono in vendita con un prezzo di partenza di 28 mila euro. La procedura coinvolge diverse unità immobiliari distribuite nelle tre località, con dettagli sui singoli lotti disponibili per la partecipazione.

Appartamenti, box e anche un magazzino. È stato pubblicato un bando che mette in vendita all'asta 17 unità immobiliari nei comuni di Genova, Arenzano e Busalla. Si parte da 28mila euro per una casa, 25mila per un boxI prezzi partono da una base d'asta di 28mila euro per un'abitazione a Busalla.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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