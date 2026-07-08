Case a meno di mille euro al metro quadro | Maenza Santi Cosma e Damiano e Sezze tra i comuni più economici del Lazio

Da dayitalianews.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In provincia di Latina, acquistare una casa può costare meno di mille euro al metro quadro. Tra i 25 comuni più economici del Lazio per l’acquisto immobiliare ci sono Maenza, Santi Cosma e Damiano e Sezze.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Comprare casa in provincia di Latina può costare meno di mille euro al metro quadro. Tra i 25 comuni più economici del Lazio per l’acquisto di un’abitazione figurano infatti Maenza, Santi Cosma e Damiano e Sezze. I dati sul mercato immobiliare evidenziano differenze significative tra i territori della regione, con i prezzi più contenuti concentrati soprattutto nei centri di piccole e medie dimensioni. Maenza è il comune pontino meno caro. Tra i comuni della provincia di Latina presenti nella graduatoria, il più economico è Maenza, dove il prezzo medio richiesto per le abitazioni in vendita è di 746 euro al metro quadro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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