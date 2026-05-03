Rimini case sempre più care Puoi sborsare anche 5mila euro al metro quadro | dove

A Rimini, i prezzi delle abitazioni continuano a salire e in alcune zone si pagano anche 5.000 euro al metro quadro. I dati più recenti, aggiornati a marzo 2026 e diffusi da un sito specializzato, mostrano un aumento dei costi di acquisto rispetto agli anni precedenti. La città presenta variazioni significative da quartiere a quartiere, con alcune aree più costose di altre.

Comprare casa a Rimini? I prezzi, secondo i dati aggiornati a marzo 2026 e resi disponibili da Immobiliare.it, non sarebbero mai stati così alti. Un'impennata che, ormai da qualche anno a questa parte, non sembra volersi fermare.In soli 12 mesi, rende noto il portale, i prezzi medi sono saliti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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